「2019 ITF台北國際旅展」今日登場，參展的旅遊業者卯足全力推出優惠，包括住宿券最低1.1折、旅遊商品1111元起、買1送1等，還有機會以1元搶購泡湯券或飯店餐券，甚至獲得中華航空機票，不少民眾一早就來排隊撿便宜。交通部長林佳龍指出，今年1至9月來臺旅客達879萬人次，較去年同期成長10.4％，陸客限縮的影響正在縮小。

林佳龍指出，拚觀光需要政府與人民一起，台灣要當觀光大國，就要落實觀光立國的政策，到今年10月底為止，國際來台觀光客已有879萬人次，比去年同期成長10.4％，預估到今年底觀光客來台有機會突破1180萬人次，較去年的1106萬人次更多。

林佳龍說，近年陸客來台數量限縮，但包括華航、長榮把航班改派東南亞、日韓、港澳等，帶進更多觀光客。政府也早在上半年開始準備秋冬遊補助，國旅平均到10月，比去年增加了1成國內旅遊、約2百萬人次，超過多100億元以上產值。

此外，政府加強觀光客入境簽證簡化，帶動俄羅斯包機直航，泰國與菲律賓觀光客今年也增加3成。林佳龍表示，未來要推動觀光三支箭，包括觀光局升格觀光署、召開開全國觀光會議、推出2030年台灣觀光政策白皮書。

總統蔡英文則指出，台灣這些年面對很多外來挑戰，但觀光水準仍不斷提升，例如去年觀光客來台突破1100萬，創下歷史新高，旅客來源也越來越多，開拓多元的市場讓觀光市場更健康。

(中時 )