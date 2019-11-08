投票結果。

國民黨總統參選人韓國瑜被爆曾於2011年購買北市南港價值7200萬元的豪宅，民進黨立委林俊憲更指稱韓曾找人施壓台肥、耍特權，在全台引發熱議；但韓國瑜認為這是他無公職期間的私事，卻遭周刊無端公開，嚴重侵犯個人隱私。

中時電子報發起網路投票，諮詢網友對這起議題的看法，共有16193人參與，其中有14471人同意韓國瑜的說法，認為這起案件確實侵犯他的個資、隱私，占總投票數的89.37%；而有1670人認為既然韓國瑜參選總統，那麼他就應該受到各方的檢驗，這起事件對於侵犯個資並無關係，占總投票數的10.31%；另外有52人對這個議題表示無意見，

投票結果顯示，大部分的民眾對於周刊無端公開韓國瑜私下的房地產交易是不認同的，認為這種行為侵犯到韓國瑜的個資、隱私；但也有一定數量的人認為既然韓參選總統，接受可容忍的檢視是合理的。

(中時電子報)