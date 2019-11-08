行政院長蘇貞昌今日上午到嘉義縣視察東石鄉臥龍橋。（張毓翎攝）

行政院長蘇貞昌至布袋過溝建德宮參拜祈福。（張毓翎攝）

東石鄉臥龍橋。（張毓翎攝）

行政院長蘇貞昌今日上午到嘉義縣視察東石鄉臥龍橋，蘇貞昌聽取交通部公路總局及嘉義縣府簡報「嘉義縣特殊風險橋梁」改建計畫後，當場允諾將全額補助縣內共9座特殊風險橋梁共3億8771萬元。

蘇貞昌上午由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同下，前往臥龍橋視察；蘇表示，10月1日發生宜蘭南方澳斷橋，蔡總統看得十分痛心，交代全國橋梁要全面檢測。蘇除答應將全額補助，他也要求公路總局與地方政府，未來公共工程都要有履歷。

縣府建設處長林聰利表示，嘉義縣境內有1116座橋梁，今年度辦理定期檢測，總計一年內應維修改善計137座、需全橋改建共計9座，包括東石鄉臥龍橋、中埔鄉裕民橋、大埔鄉久恭橋、番路鄉濁水溪橋、水上鄉潭上橋及下庄尾橋、布袋鎮龍宮橋及江菜橋，經費3億8771萬元。

林聰利說，臥龍橋於1998年竣工，由於位處地層下陷區域，使得梁底過低，橋梁主結構、次要結構都有嚴重劣化情形，鋼筋也外露鏽蝕，因此考量臨海地區鹽害性，計畫將橋面提高2公尺，並且引道結構將採懸臂擋土支撐，改建總預算1億1822萬元。

蘇貞昌說，將來相關公共建設一定要有履歷，證明誰興建、何時興建等，並定期檢查，做好詳細的規範報告，要痛定思痛，別讓憾事再次發生。他也強調，整體興建計畫要有遠見，並因地制宜，東石臥龍橋齡21年，當初設計可能考量不周全，施工方法有問題，造成鋼筋裸露。

蘇貞昌視察臥龍橋後，隨後前往布袋過溝建德宮參拜祈福，所到之處受到民眾熱情歡迎，他呼籲大家明年1月一定要出門投票，全力支持蔡總統、蔡易餘，台灣未來才會越來越好。

(中時 )