「實支實付險」限購3張今日正式啟動！專家提醒，實支實付醫療險分為住院病房費、手術費以及醫療雜費3大類，但不是買多少賠多少全數理賠，其中包括醫療材料費的雜費，更常是住院最易造成財務壓力的項目。消費者投保前應搞清楚投保重點，才能免花冤枉錢。

實支實付醫療險因有理賠住院雜費，可應付許多高額自費項目，一直以來都是熱門保單商品，但很多人卻誤以為買了實支實付醫療險後，只要將繳費收據給保險公司，雜費項目就可以「全額照價理賠」。

金管會日前公布，自11月8日起，每人最多只能購買3張實支實付保單，其中，包含1張正本理賠以及2張副本理賠，但醫療險跟傷害險可分開計算，也就是說，每人最多可買3張實支實付醫療險以及3張實支實付傷害醫療險；另外，原本就已投保者3張以上實支實付醫療險者，不溯及既往。

中央社報導，壽險公司主管提醒，實支實付醫療險理賠分為住院病房費、手術費以及醫療雜費共3大類，但並不是買多少賠多少，應留意3大給付重點。

首先，住院病房費部分，建議因應病房費用提高，日額至少規畫約新台幣3000元。此外，因每家保險公司規定住院天數有差異，建議首選「日額理賠天數愈長愈好」的保單。

再者，手術費部分，分成2種手術理賠方式，一是限額給付，如限額為10萬元以下的費用會全額理賠；二是依手術項目比例給付，如購買20萬元保額，理賠算法為實際費用乘以手術費用表上的比例才是理賠金額，因此建議應先確認給付比例是否符合需求，不應光看保額就決定投保，否則理賠金額會有落差。

另外，要特別注意「門診手術」是否納入保障範圍的保單。近年來包括白內障、植牙、體外震波碎石等門診手術都不需住院，提醒民眾選擇保單將此項目納入保障範圍。

最後，醫療雜費部分包括掛號費、藥費、醫療材料費，是住院最易造成財務壓力的項目。一般來說，健保給付的醫材會優先使用，但醫師評估須自費或補差額，或自己想更換較好的醫材，如陶瓷人工髖關節、鈦合金骨板骨釘等，費用動輒高達10萬元，建議雜費保額至少要有30萬元較充足。

(中時電子報)