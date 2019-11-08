文化內容策進院成立大會上，不少文化界人士都受邀到場參與，包含表演藝術、影視音、出版、動漫畫等，都期待文策院能帶來新氣象。國家表演藝術中心董事長朱宗慶就表示， 雖然角色不同，但大方向目標是一致的，「文化藝術的種類很多，國表藝有很多好的節目、好的人才，如果能跟文策院一起努力，影響一定是『一加一大於二』，共同把表演藝術推向國內市場，也推向國際。」

文策院董事長丁曉菁表示，未來文策院也會主動邀請、整合各界合作，「例如表演藝術界期待已久的音樂劇和定幕劇。台灣的表演藝術界能量蓬勃，現在只欠缺有能力營運的公司，把有票房、長尾效應的作品挑出來營運，讓看定幕劇未來成為台灣人週末除了看電影以外的新娛樂。」

牽猴子整合行銷負責人王師也表示對文策院寄與厚望，「這是一個跟全世界的內容一起競爭的時代，除了專注創作，也要了解競爭環境的變化。文策院的一個重要的目標就是要打造台灣的文創生態系。從電影《返校》成功的例子就能知道，影視和出版、動漫、表演藝術等的關聯其實很緊密。過去台灣生產內容IP的能力偏弱，若能打造出生態系，無論是彼此授權、合作、養成IP，長期看下來會很可觀。」

負責出版《CCC創作集》、催生許多台漫作品的蓋亞出版社總編輯李亞倫則表示，過去《CCC》由中研院數位文化中心負責，如今業務也轉移到文策院，未來也將成立《CCC》的網路連載平台，「但身為漫畫出版業者，最期待的還是文策院作為投資方的角色，能帶動更多民間的投資關注台灣漫畫。」

丁曉菁表示，目前已建立一年、三年、五年的計畫，「第一年要先讓文策院團隊有效率地展開運作，並建立策進機制。也要提升產量，讓足夠的作品進入市場。此外還要進行調查研究和統計，才能如實評估狀況。」

(中時 )