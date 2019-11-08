朱立倫（右二）還到花生糖工廠練習包裝，部過凸槌連連。（邱立雅攝）

桃園前縣長朱立倫回娘家助選呂玉玲。朱立倫8日上午陪同立委呂玉玲到龍潭市場掃街進行客語教學，面對客語流利的呂玉玲，朱立倫的客語顯得有些不輪轉，不過仍成功挑戰用客語介紹蔬果、客家美食的任務。

朱立倫大讚呂玉玲客語非常標準，讓他學到很多，希望大家一起來支持客家文化並傳承。針對日前高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬曾說母語應在家學的論調，朱立倫表示無論是在家、學校、社區或是市場都是很好的學習場域，也都非常重要。另外針對韓國瑜購屋被抨擊一事，朱立倫大虧韓國瑜付不起貸款還倒賠200多萬，他譴責外界因為政治選舉因素，將事情無限上綱、惡意追打。

近來助選花招頻頻的朱立也被稱作是「最強母雞」，朱立倫笑說國民黨最強母雞只有韓國瑜市長，謙稱自己只是助選員，配合各縣市總統、立委主將們一起團結一心，每次助選任務都是個挑戰，但日前到台中和顏寬恒唱聽海拍MV、到南投為第一選區立委馬文君加油打氣划立槳，「實在太硬了。」

傳出韓國瑜的競選主委位置已跟吳敦義談好了，朱立倫強調國民黨的選戰策略，是讓競選總部跟黨部二合一，發揮最高戰力，歷屆黨主席一起幫忙、全力以赴爭取勝選。

(中時 )