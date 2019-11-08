國民黨不分區立委名單意見分歧，國民黨台南市兩位議員蔡育輝與蔡淑惠日前跳出來反對黨主席吳敦義列不分區安全名單，遭黨內挺吳人士揚言開鍘，前國民黨主席洪秀柱表示不以為然，認為黨內要容許多元聲音。

蔡育輝與蔡淑惠不僅是國民黨台南市議員，還是目前國民黨提名分別參選第1選區與第5選區立委，第一線在深綠票倉打拼拜票的雙蔡，反應基層聲音，反對吳敦義列不分區立委安全名單，日前卻傳黨內挺吳同志要對兩人不當發言進行處分，雙蔡日前帶口罩抗議國民黨「一言堂」打擊前線作戰的戰將。

洪秀柱7日晚間在媒體餐敘時，針對國民黨雙蔡傳遭開鍘一事，表達不以為然的看法。認為兩人是代表不分聲音提供看法，只是提供黨中央參考，希望黨內容許多元聲音。

洪秀柱表示，自己希望不分區立委可以多一點青壯輩朋友名單，但不代表排斥有經驗的前輩，鼓勵黨內同志該講什麼話就講什麼話，但最後要尊重黨領導人的智慧，會排出讓社會觀感良好的名單，「誰做決定誰負責」。

(中時 )