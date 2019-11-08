國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬，8日到台中出席台中市各界慶祝工業節大會，大推韓國瑜所提的出國交換學生費用及學貸免息的政策，指出世界各國競爭力，包括日韓、東南亞等國都蓬勃發展，台灣已經落後，現在最重要的就是培育人才，政府並打造美好環境，讓各行各業都能進步發展。

台中市各界慶祝工業節大會8日上午登場，上百工商業界參與，台中縣工業會理事長吳桂森上台喊話，找回台灣的清流、台灣的正能量，一定要一起支持韓國瑜！隨後與李佳芬一起高喊韓國瑜加油！中華民國加油！

(中時 )