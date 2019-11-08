李佳芬參加工業節大會 推遊學、學貸免息培育人才 13:472019/11/08 中時 黃國峰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬，8日出席台中工業節大會，會中大推遊學、學貸免息政策，台中縣工業會理事長吳桂森（左），高喊韓國瑜加油！（黃國峰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬，8日到台中出席台中市各界慶祝工業節大會，大推韓國瑜所提的出國交換學生費用及學貸免息的政策，指出世界各國競爭力，包括日韓、東南亞等國都蓬勃發展，台灣已經落後，現在最重要的就是培育人才，政府並打造美好環境，讓各行各業都能進步發展。 台中市各界慶祝工業節大會8日上午登場，上百工商業界參與，台中縣工業會理事長吳桂森上台喊話，找回台灣的清流、台灣的正能量，一定要一起支持韓國瑜！隨後與李佳芬一起高喊韓國瑜加油！中華民國加油！ 投票》豪宅案，是否影響韓國瑜選情？ (中時 ) #台灣 #韓國瑜 #大會 #佳芬 #工業節 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓蔡對決 有熱度勝無溫度 04:102019/11/04 論壇廣場 派出所廁所也分藍綠 韓國瑜親口證實憋尿跑行程 18:342019/11/04 政治 台灣要改變？立委：只有韓國瑜可以 但… 08:082019/11/06 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ 10:252019/11/06 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ 11:072019/11/06 政治 韓國瑜籲大家票投被黑到全國最黑的韓國瑜 19:422019/11/06 政治 宋楚瑜不足為懼？名嘴警告：今年他很恐怖 11:162019/11/07 政治 南港7千萬豪宅 綠委：韓國瑜找人施壓台肥借款 11:382019/11/07 政治 綠委質疑瑜當時失業 房貸怎麼還 04:102019/11/08 政治要聞 韓國瑜的這個曝光！網酸：太小了 09:122019/11/08 政治 政治熱門新聞 高嘉瑜這2句話他斷言慘了：已激怒五百萬人 - 政治 綠狂打韓7200萬 網：火要燒到小英了 - 政治 宋一招重手對付韓 他驚：大內高手！ - 政治 最新民調出爐 網看完驚吼：嚇死人！ - 政治 葉元之竟加入罷韓臉書社團？ 韓辦這樣看 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。