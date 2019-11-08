彭博有意角逐總統 擔憂其他人無法打敗川普 16:012019/11/08 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前紐約市長彭博、媒體大亨（Michael Bloomberg）考慮爭取2020年美國民主黨總統候選人提名，距離首次提名競選只剩不到3個月時間，彭博的加入勢必撼動原有局勢。 彭博發言人表示，彭博對於目前有意競選的民主黨參選人感到質疑，擔憂這些人能否在明年總統大選打敗現任總統川普。 現年77歲的彭博曾擔任3屆紐約市長，路透取得消息指出，彭博團隊本周將在阿拉巴馬州提出角逐民主黨候選人資格的申請。 (工商 ) #總統 #民主黨 #市長 #候選人 #競選 也許您會感興趣 推薦閱讀 「呂氏」不爽 中選會：總統連署書按規定辦理 15:042019/11/05 政治 受益選舉人團制 民調看好川普連任 04:102019/11/06 國際大事 川普牌失靈 肯塔基州長意外連任失敗 14:092019/11/06 國際 川普慌了！民主黨大勝 25年首度掌握州議會 20:012019/11/06 國際 2020前哨戰 民主黨險勝拿下肯塔基州長選舉 21:592019/11/06 國際 川普頭大 民主黨奪肯塔基州長 04:102019/11/07 兩岸要聞 郊區反川普 維州議會變天 04:102019/11/07 兩岸要聞 這屆大選副手晚公布 特勤快煩死 14:452019/11/07 軍事 退出巴黎協定 川普有恃無恐 04:092019/11/08 論壇廣場 彭博擬出戰川普 傳本週提文件參與總統大選 08:052019/11/08 國際 國際熱門新聞 看看庫德族！美專家：川普可能拋棄台灣 - 國際 嗆美背棄歐洲！法總統：北約正腦死 - 國際 取消加徵關稅不利連任？白宮強烈反對 川普顧問跳腳 - 國際 如何說服美政府？比爾蓋茲教華為這一招 - 國際 錯棋！美原可將「木馬」崁入華為 川普卻不要 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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