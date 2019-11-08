前紐約市長彭博、媒體大亨（Michael Bloomberg）考慮爭取2020年美國民主黨總統候選人提名，距離首次提名競選只剩不到3個月時間，彭博的加入勢必撼動原有局勢。

彭博發言人表示，彭博對於目前有意競選的民主黨參選人感到質疑，擔憂這些人能否在明年總統大選打敗現任總統川普。

現年77歲的彭博曾擔任3屆紐約市長，路透取得消息指出，彭博團隊本周將在阿拉巴馬州提出角逐民主黨候選人資格的申請。

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