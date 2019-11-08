伊林娛樂李懿有「最美女丑」之稱，不管是上山下海，還是主持都難不倒她，對她來說，難度最高的事情就是唱歌和講台語，沒想到台南工研院邀請各行各業代表演唱公益歌曲〈伸手〉，也邀請她獻唱，李懿坦言，「我唱歌很難聽，台語又爛，他們真的膽子很大。」

工研院推出台語公益歌曲〈伸手〉，邀請台南各行各業代表演唱，李懿是歌曲中的驚喜嘉賓。在〈伸手〉中獻唱，李懿表示，家裡平時沒有講台語的習慣，她的台語是跟台南人前男友學的，這次唱台語歌，要注意發音，還要記歌曲的音調，讓她覺得超困難，「老師（台語歌手謝銘佑）分配4句歌詞給我，我錄音時，他一直鼓勵我，說我唱得很好，超感動。」

當天錄音前，李懿分別和謝銘佑、工研院智慧微系統執行長朱俊勳，先直播玩「台語大挑戰」拉開序幕，光是「厝」、「鍋燒意麵」、「車縫衣服」等題目就讓李懿講出奇怪的台語，因為急於答題，李懿還脫口烙英文。最搞笑的是，李懿直播中下注，執行長若答對，她就給100元獎金，結果因為李懿講太爛，執行長笑稱：「我如果這樣也能答對，妳要給我不止100。」場面逗趣。台語公益歌曲〈伸手〉預計12月底曝光，於台南老爺行旅跟正興街店家販售實體EP。

(中時 )