Newwiee(右)、 Tawan。LINE TV提供

Tawan帥氣跳水。LINE TV提供

兩人深情對望。LINE TV提供

Newwiee(左)、 Tawan在劇中將面臨許多挑戰。LINE TV提供

泰國BL劇《深藍之吻》主演Tawan、Newwiee以主持、拍戲出道，3年前他們曾在《kiss me Series》飾演一對，去年再度合作《kiss me Again》後聲名大噪，粉絲為了他們起名為「呆妞」CP。今年3度合作演出《深藍之吻》，2人將於12月21日來台舉辦粉絲見面會，展現帥氣魅力。

《深藍之吻》首集第一幕就看到Tawan充滿自信的耍帥，要裸上身游泳的畫面，好身材讓許多粉絲一飽眼福，Tawan笑說：「其實我不習慣耍帥，我對耍帥有障礙，第一幕就要在泳池邊脫褲子、脫上衣，知道有人在看，還要帥帥的，當大家都盯著我，我都覺得完了，信心全失。」Tawan為此上網查了游泳耍帥等關鍵字，搜尋結果是「無」，讓他苦笑不得。

Tawan與Newwiee首集中就在泳池戲水撒糖，看似感情甜蜜，但這次將遇到許多挑戰，Newwiee不想讓媽媽知道兩人關係，但Tawan卻想要公開，他們還將面臨疑似第三者的出現，面對示好Newwiee的人，讓Tawan醋味大發，捲入更多愛情習題。粉絲見面會於11月16日開始售票，詳情可上LINE TV官方臉書粉絲團。

(中時 )