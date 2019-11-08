網友分享自拍照。

2020總統大選選情激烈，國民黨總統參選人韓國瑜有著一批死忠的「鋼鐵韓粉」支撐著他打選戰，儘管現在民調狀況不佳，但韓粉們不離不棄的精神實在令人感動，一位網友就在韓粉社團貼出自己的自拍照，表示自己從今年六月開始跟著韓國瑜全台趴趴走，到現在五個月間，全台奔波讓他的身材跟韓國瑜一樣「黑黑瘦瘦」！

網友貼出兩張自拍照，表示自己從6月1日凱道造勢，到11月7日新竹活動，一路不離不棄，跟隨著韓國瑜，身材更從「白白胖胖」變得跟韓市長一樣「黑黑瘦瘦」，直呼自己「一路相挺，攏無離開」，表示冬季的國旗衣已經準備好了，接下來也會繼續跟著韓市長出征，選舉已經進入最後衝刺的階段，呼籲其他韓粉也要跟他一起努力送韓是長進到總統府！

照片一貼出，感動了一票的韓粉，紛紛表示「瘦了，但看起來更健康」、「謝謝您們，辛苦了，大家加油」、「堅定的心、 不變的堅持、唯一支持……韓國瑜」、「加油，感恩您們」、「一定要支持到最後」、「堅持到底，唯一支持韓國瑜」、「有您們真好」、「大家全力衝刺加油，2020下架民進黨，唯一支持韓國瑜高票當選總統！」

(中時電子報)