陳其邁8日視察「內惟埤自然生態園區水環境營造工程」，關注無障礙行人空間及園區生態池水質的改善規劃。（袁庭堯攝）

高美館生態池循環不佳，水路末端目前呈現深綠色，水質堪憂。（袁庭堯攝）

行政院副院長陳其邁8日上午訪視「內惟埤自然生態園區水環境營造工程」，允諾改善高雄市立美術館園區的步道及生態池水質。媒體問及是否參加Wecare大遊行，陳其邁只回應，很多重要決策還是要市長決定，他呼籲韓國瑜應該要多花一點時間在兌現競選承諾、關心高雄市民，「真的苦口婆心勸他」。

「內惟埤自然生態園區水環境營造工程」由經濟部水利署補助四千餘萬元（前瞻計畫），由高市府文化局主辦，將改造高美館廣場及環湖區域的鋪面、硬體設施，打造更優質的無障礙行人空間，預定2020年4月完工。

針對日前高雄某國小人事主任公開批評韓國瑜是「林鄭國瑜」，事後被起底、遭教育局要求繳交3000字教育業務心得報告一事，陳其邁表示，不太曉得此事細節，因為都是透過媒體報導，但他過去擔任代理市長任內，還沒有叫任何一位公務員寫過心得報告。他強調，不能因為政治立場不一樣，就要求公務員做政治表態，這是「行政中立法」的規定。要讓公務員有尊嚴的執行法律、執行政策的推動，不能因為意見不一樣、就做政治表態或其他政治上的行政處分，恐怕會有適法的疑慮。

被問及是否會參加「1221Wecare台灣大遊行」，陳其邁不願正面回應，只表示尊重市民意見的表達。陳其邁說，市政推動不能讓市民滿意，自然而然就會有反彈的聲音，他呼籲韓國瑜應該要多花一點時間在兌現競選承諾、關心高雄市民。否則市民找不到市長，市政推動一些政見又沒有辦法落實，對韓國瑜或是高雄市來講都非常不好，「真的苦口婆心勸他」。

(中時 )