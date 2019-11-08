行政院副院長陳其邁8日上午訪視「內惟埤自然生態園區水環境營造工程」，允諾改善高雄市立美術館園區的步道及生態池水質。媒體問及是否參加Wecare大遊行，陳其邁只回應，很多重要決策還是要市長決定，他呼籲韓國瑜應該要多花一點時間在兌現競選承諾、關心高雄市民，「真的苦口婆心勸他」。
「內惟埤自然生態園區水環境營造工程」由經濟部水利署補助四千餘萬元（前瞻計畫），由高市府文化局主辦，將改造高美館廣場及環湖區域的鋪面、硬體設施，打造更優質的無障礙行人空間，預定2020年4月完工。
針對日前高雄某國小人事主任公開批評韓國瑜是「林鄭國瑜」，事後被起底、遭教育局要求繳交3000字教育業務心得報告一事，陳其邁表示，不太曉得此事細節，因為都是透過媒體報導，但他過去擔任代理市長任內，還沒有叫任何一位公務員寫過心得報告。他強調，不能因為政治立場不一樣，就要求公務員做政治表態，這是「行政中立法」的規定。要讓公務員有尊嚴的執行法律、執行政策的推動，不能因為意見不一樣、就做政治表態或其他政治上的行政處分，恐怕會有適法的疑慮。
被問及是否會參加「1221Wecare台灣大遊行」，陳其邁不願正面回應，只表示尊重市民意見的表達。陳其邁說，市政推動不能讓市民滿意，自然而然就會有反彈的聲音，他呼籲韓國瑜應該要多花一點時間在兌現競選承諾、關心高雄市民。否則市民找不到市長，市政推動一些政見又沒有辦法落實，對韓國瑜或是高雄市來講都非常不好，「真的苦口婆心勸他」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。