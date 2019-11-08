桃園警分局一口氣補足91嫩警，資深警1對1特訓。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局一口氣補足91嫩警，資深警1對1特訓。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局一口氣補足91嫩警，資深警1對1特訓。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局一口氣補足91嫩警，資深警1對1特訓。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局上月底一口氣補足91名員警，轄下8個派出所出動資深員警，以1對1方式教導、經驗傳承，希望以實戰經驗讓他們盡快上手，成為優秀的人民保母。

桃園警察分局10月21日迎接新報到的91名員警，立即分發至各派出所服務，強化外勤各項勤務執行力。

為讓91名新進人員可以即時熟悉環境，盡快進入狀況，轄下8個派出所遴選表現優秀的資深員警，以1對1的方式帶領新進同仁服勤，藉由實際處理各類案件，讓學弟妹們現場學習增加經驗。

以交通指揮為例，出勤前學長會先行檢查學弟應勤裝備如：肩燈、反光背心、指揮棒、哨子、袖套等是否穿戴整齊，LED肩燈及反光背心可以讓駕駛人清楚辨識指揮警員的位置避免碰撞，於路口指揮時應注意車流動態與號誌變換，以及直行車與轉彎車輛的次序，藉由現場實際的體驗，讓新進同仁可以學習到課堂上學不到的經驗，為他們的警察生涯踏第一步。

(中時 )