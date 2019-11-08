兇器？路邊確實發現一支破碎酒瓶。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真）

平靜小鎮發生酒瓶爆頭搶錢重案？！一名家住桃園41歲王姓女子，昨深夜摀著頭向新城警分局報案，哭訴她在新城火車站被3名大漢以酒瓶打傷頭部，劫走她車上22萬9千餘元現金遭搶，警方除了將他送醫包紮，也到場蒐證，但卻發現王女僅手臂疑似遭玻璃劃傷，就醫後回到警局卻不願作筆錄，對於諸多疑點正在釐清當中。

鑑識人員漏夜蒐證，發現現場的確有一支破酒瓶及少量的血跡，也在女子的車門把等處採證，但目前並沒有發現可疑的指紋，而女子被送醫後，受傷處並非頭部頭，而是左手臂上有疑似玻璃的割傷，在簡單包紮後，女子返回新城分局但不願做筆錄就離去。

王女告訴警方，她是被３名騎機車男子尾隨一直到火車站前時，突然將她攔下並敲她車窗，然後就開她車門並用手勒住她脖子，有人就拿酒瓶往她頭上砸，最後就搶走她放在副駕駛座上的紙袋，紙袋裡則有２２萬９千餘元的現金。

據了解，王女住在桃園，昨晚獨自開車到花蓮，是要還向友人借的10萬元，就在還款前，發生這起「搶案」。不過，警方調閱附近路口監視畫面，未發現她所說遭人尾隨的情形，全案確有不少疑點，警方還在調查釐清中。

(中時 )