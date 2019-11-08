「文化內容策進院」今日舉行揭牌儀式。（趙雙傑攝）

現場提供豐富的互動與沉浸式體驗。（趙雙傑攝）

蔡英文總統今日出席文化內容策進院揭牌典禮，致詞時期許文策院能扮演好中介組織角色、打造國家文化品牌、催生台灣文化內容生態系三大使命，讓台流成功點燃世界。文策院是政府支持文化內容產業的「國家隊」，將成為連結政府、民間及業界的重要中介組織，蔡英文要給予一路堅持推動的文化部及所有參與的夥伴最大的肯定。

(中時 )