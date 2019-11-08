蔡英文出席「文化內容策進院」揭牌儀式 16:052019/11/08 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統致詞。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「文化內容策進院」今日舉行揭牌儀式。（趙雙傑攝） 現場提供豐富的互動與沉浸式體驗。（趙雙傑攝） 蔡英文總統今日出席文化內容策進院揭牌典禮，致詞時期許文策院能扮演好中介組織角色、打造國家文化品牌、催生台灣文化內容生態系三大使命，讓台流成功點燃世界。文策院是政府支持文化內容產業的「國家隊」，將成為連結政府、民間及業界的重要中介組織，蔡英文要給予一路堅持推動的文化部及所有參與的夥伴最大的肯定。 (中時 ) #文化 #內容 #蔡英文 #出席 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓蔡對決 有熱度勝無溫度 04:102019/11/04 論壇廣場 他拋關鍵一問...昔投蔡網友喊：後悔當初選錯人 11:192019/11/04 政治 蔡英文要台灣人拿出護主權的決心給世界看 18:342019/11/04 政治 蔡英文罵韓國瑜 周錫瑋批：剛好是在罵她自己 21:442019/11/04 政治 蔡英文嘉義拜廟輔選蔡易餘 一開口就講錯地名 10:282019/11/05 政治 黑韓自傷 黃子哲列小英青年十大政策芭樂票 21:232019/11/05 政治 充當助選工具 軍方要有自覺 04:102019/11/07 政治要聞 藍酸小英32歲 就能買15筆土地 04:102019/11/08 政治要聞 黃金交叉！最新民調 蔡英文這部分竟掉了6％ 14:342019/11/08 政治 最新民調出爐 網看完驚吼：嚇死人！ 14:552019/11/08 政治 政治熱門新聞 高嘉瑜這2句話他斷言慘了：已激怒五百萬人 - 政治 綠狂打韓7200萬 網：火要燒到小英了 - 政治 最新民調出爐 網看完驚吼：嚇死人！ - 政治 宋一招重手對付韓 他驚：大內高手！ - 政治 7200萬豪宅案後韓為何不降反升 最新民調爆關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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