又有藥品回收！第2型糖尿病患用藥「優生」速克糖錠2毫克，因主成分不足，衛生單位要求2個月內完成回收，否則可處20萬至500萬元的罰鍰。藥師表示，該款藥市佔率不高，替代藥品多，民眾可前往藥局更換同成分、同劑量、不同廠牌的降血糖藥。

「優生」速克糖錠2毫克為處方藥，機轉在於透過刺激胰島素的分泌，達到血糖控制的效果，是第2型糖尿病患用藥。食藥署日前派員前往稽查，發現其主成分Repaglinide不足，要求業者將6批產品下架回收，回收批號分別是GL62、GL64、H191、H192、H193、HK13。

北市聯醫陽明院區藥師蘇柏名表示，Repaglinide的功能在於刺激胰島素的分泌，若成分不夠，胰島素的分泌也會不足，進而影響藥效。民眾若使用藥效不夠的產品，可能因血糖過高引起昏厥，對70、80歲的老人家相當危險。

蘇柏名提醒民眾，「優生」速克糖錠主成分Repaglinide已使用很久，與”優生”同成分的替代產品也不少。民眾如使用前述批號，可前往原藥局更換同成分、同劑量、不同廠牌的降血糖藥。

食藥署品質監督管理組科長謝綺雯表示，依照藥物回收處理辦法，廠商應在2個月內完成回收，並提出改善報告。若未依規定回收，可依《藥事法》第91條，處以新台幣20萬至500萬元的罰鍰。

(中時 )