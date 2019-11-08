台視《綜藝3國智》播出屆滿3周年，為迎接「生日」特別推出國外企畫，今年大隊移師到馬來西亞，並邀請重量級來賓庹宗康、洪詩和觀眾一起暢玩大馬。「3周年加薪挑戰賽」成功者能享有終生調薪10%的豐厚獎勵，讓大清早錄影的主持群瞬間精神百倍。睽違2年現身節目的庹宗康，再度犧牲色相，扮成當地「馬來犀鳥」，他身穿黑色緊身衣及大紅唇，額頭上還有顯眼鳥嘴，還用鳥嘴啄人，最後甚至強吻張立東。

庹宗康在對方臉上留下巨大唇印，此舉引來主持群一陣尖叫，張立東在被吻襲後，也強裝鎮定表示：「都鳥掉了啦。」主持群清晨7點半在吉隆坡地標雙子星塔前準時開錄，早起錄影讓大夥叫苦連天，王少偉打趣表示：「真的太早了，很少遇到連在公園運動的人都沒有。」這次採雙人淘汰賽制，若有人挑戰失敗，後面棒次便不得挑戰，其中有一關挑戰者需一把抓起硬幣，硬幣數量需單數才能過關，輪到第二棒的張立東竟然挑戰失敗，還沒上場的庹宗康痛失加薪機會。

庹宗康（右）強吻張立東。（台視提供）

庹宗康沒好氣的說：「你在台灣的時候不是誇口很厲害？」說完便殺氣騰騰朝張立東走去，在對方臉上狠吻之後掉頭就走，主持群也怨聲載道，關主黃豪平出面緩頰，「你們大家不是說這關沒什麼，純比運氣而已嗎？」張立東驚覺大事不妙，緊張想落跑，他硬著頭皮為自己反駁，「這遊戲比的是運氣，其實大家就是運氣不好才會在這個節目啦。」惹得大家哈哈大笑。

(中時 )