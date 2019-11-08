台鐵101次自強號今日上午8時37分停靠高雄鳳山站時，旅客在下車過程中，列車竟突然啟動往前開，4名旅客因此摔傷。台鐵初步認定，司機員違反SOP，沒有確認即開動列車，運安處已介入調查。

台鐵指出，101次PP自強號上午8時37分開到鳳山站時，因停車位置不當，車長開門後列車又移動，導致4名旅客受傷，其中3人輕微受傷自行離去，另1旅客轉乘303次至花蓮站，101次自強號則於上午8時39分晚1分開車。

台鐵表示，該列自強號開進鳳山站後，車長確認列車停好後開門，車長和幾名旅客下車，車子卻突然移動約3個車廂位子，車長趕緊回頭把門關起來，但已有幾名旅客正在下車，因此摔倒受傷。

據悉，司機員進站時發現車沒停好，司機通報車長先不要開門，但車長可能未聽到通報，司機員疑似也沒有遵守SOP再度確認，就自行移動列車，台鐵運安處已介入調查。

自強號靠站又突然駛動 5旅客慘摔受傷

(中時 )