東京教育委員會向日媒透露，在2020年東京奧運會和帕奧會的主場館，位於東京都新宿區的日本「新國立競技場」，在建設體育館前的挖掘調查時，曾從地底下發現了187具人骨。

東京都教育委員會2013年至2015年時，在競技場及其周邊進行挖掘調查，結果挖出大量的人骨，從嬰幼兒到老年人的男女人骨都有。由於那一帶在江戶時代時寺廟多，墓地也多，故研判很可能是江戶時代被埋葬的屍體。

《朝日新聞》引述日本國立科学博物館人類研究部長篠田謙一的發言指出，「最近10年為迎接東京奧運會，各地都進行大規模的開發，因此急速地挖到大量的人骨，有點來不及對應。」

今年東京都內的其他施工現場也發現將近1000具体的人骨。專家們表示，這是瞭解當時生活狀況的重要研究對象，希望政府能提供保管這些人骨的地方。日本文化廳於是在明年度的預算中編列了新設置人骨收藏庫的預算。

(中時電子報)