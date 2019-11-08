黃安透露小哥20多年前就說過要退休。（圖／翻攝自黃安微博）

有演藝圈公務員之稱的「小哥」費玉清昨(7日)在台北小巨蛋舉行最終場開唱，年初他便宣告在這場演唱會後將封麥，開始退休人生。和小哥有好交情的黃安也在微博獻上祝福，並透露小哥20多年前就放話40歲就要退休，「幸虧沒聽他的，之後他又唱了20多年，來陰的，今天才退休，好險啊！」

見費玉清能舉行這場相當有告別儀式感的演唱會，黃安認為小哥很幸運，但也跟他的唱功及好人緣有關，並說：「不必替小哥退休生活擔心，他挺會安排的，也樂於平淡，做個『天下無事之人』一直是他的心願」，也嘆小哥、江蕙接連離開舞台，算是又告別了一個時代。

而黃安自己若想引退，他說自己不會作任何形式的告別，要休息就直接休息，比較符合個性，「太隆重的東西，我會不安，也不配，哈哈哈哈」，網友回應說：「想到了安哥與小哥同台時的默契，很不捨」、「安哥可是當年龍兄虎弟音樂教室的台柱」、「來去自由」、「小哥的聲音清澈透亮持久，整個華語樂壇沒有第二個替代」。

(中時電子報)