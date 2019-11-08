「綠色書香」紙圖書館提供豐富童書，館內展示架、書櫃、桌椅都以環保瓦楞紙打造。（王文吉攝）

「綠色書香」紙圖書館提供豐富童書，館內展示架、書櫃、桌椅都以環保瓦楞紙打造。（王文吉攝）

正隆集團捐贈第17座「綠色書香」紙圖書館，8日在台中富春國小啟用，校方自製空氣槍開啟鳴炮，接著由格鬥機器人協助貴賓揭幕。紙圖書館內提供豐富童書，桌椅、書櫃都是使用環保瓦楞紙做成，還有大樹紙書架、紙講桌、陳列架等，打造充滿童趣的閱讀環境。

正隆關懷兒童基金會執行長李春和、大園氣電處長陳榮龍、山隆通運課長陳冠威及正隆后里廠廠長矯立本一同進行愛心二手書捐贈暨傳承儀式。當學童們接獲從貴賓手中所傳至自己手中的捐贈書籍，喜樂之情立刻溢於言表。

正隆集團捐贈第17座「綠色書香」紙圖書館，台中市富春國小受惠。（王文吉攝）

正隆集團還贈送益智紙材讓學童感受自己動手做與體驗DIY樂趣，極具「節能減碳、資源再利用」的教育意義。正隆公司協理李春和表示，紙圖書館根據受贈學校的空間、需求而量身訂做，每座造價約15至20萬元之間，每年會針對髒汙、毀損進行維修更新。

紙圖書館桌椅以環保瓦楞紙製成，正隆每年會針對髒汙、毀損進行維修更新。（王文吉攝）

紙圖書館揭幕後正式啟用，吸引親師生爭相參觀，家長林資欣表示，別緻的紙圖書館令人眼睛為之一亮，大人小孩都喜愛。五年級陳少維表示，原本圖書館是木椅，新圖館使用紙椅，一樣兼顧。五年級游羿菲說，書籍、書架、桌椅全部都是紙做的，感覺很特別。

「綠色書香」紙圖書館揭幕後正式啟用，吸引親師生爭相參觀。（王文吉攝）

「綠色書香」紙圖書館揭幕後正式啟用，吸引親師生爭相參觀。（王文吉攝）

教師石美慧說，紙藝展示架與大樹可展示每月主題書籍與排行榜書刊，全校親師生親臨到場進行探索與觀賞書籍情境，體認節能減碳與環境保護的重要性。校長李秀櫻表示，感謝正隆公司后里廠提供豐富新穎的文教資源，回饋鄉里，提升學童閱讀與追求知識的興趣。

(中時 )