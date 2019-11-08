台中市長盧秀燕承諾109年1月調降地價稅，坊間卻已流傳「沒什麼調降」！台中市議員黃馨慧8日表示，109年歲入編列是參考107年實徵數編列，以105年為例編列67億元、實徵稅收88億元，增加稅收高達21億元；若用「張冠李戴」數字唬攏民眾地價稅調降無感，真的很「母湯」！相信民眾會全力支持盧市長「輕稅減政」政策

黃馨慧說，市長調降公告地價及地價稅是既定政策，並沒改變，預定將從明年一月開始實施，明年11月民眾就會收到「降稅後」地價稅單。至於坊間流傳「只調降1-2億、等於沒有什麼調降」，其實109年地價稅歲入編列也是參考107年實徵數所編。歷年來，各稅的稅收預算都是參照以前年度實徵數做歲入編列，並非由盧市府主導。

黃馨慧舉例，105年公告地價大幅調高38.25％，但當年地價稅預算也是參考103年編列67億，但實徵數是88億；又如107年公告地價調降6.36％，但當年地價稅預算仍是參考105年度實徵數編列87億，而實徵數卻是81億。

黃馨慧認為，政黨全面執政，有機會為民眾做更多「利國利民」的好事，但不是用多數優勢酬庸自肥，強行通過加稅、增加預算負債等不當政策或法案，甚至造成社會分裂、族群對立、導致民怨不斷。

黃馨慧強調，地價稅調降是全民期待，若不想替民眾發聲，也不需要用「張冠李戴」話術唬攏民眾，造成社會失望、民怨不斷，就真的很「母湯」！謠言止於智者，相信民眾會全力支持盧市長「輕稅減政」政策！

(中時 )