就算處於刻意輪休爭議的「中心點」，「可愛」里歐納德卻繼續展現他在場上的主宰力！里歐納德8日末節手感突然加溫，單節包辦18分，帶領快艇107比101逆轉擊退拓荒者，看來昨天(7日)刻意讓他輪休1場，確實達到不錯的效果。

打完上半場，還以47比40領先的地主快艇，卻在第3節遭到拓荒者「雙槍」利拉德、麥科倫火力強烈轟炸，兩人攜手幫助拓荒者單節轟下36分，反觀快艇只拿23分，整個局面從此完全改變，拓荒者也帶著6分領先優勢進入末節。

不過里歐納德末節接管球賽，個人頻頻中距離跳投得分，幫快艇不僅追上，甚至取得超前，打到最後33.3秒，路威廉斯三分命中，快艇取得103比99領先優勢，雖然拓荒者靠著胡德兩罰俱中追上，里歐納德卻接著罰進4分穩住勝果。

儘管全場投23中9，含三分球投5中0的手感並非很好，里歐納德仍然貢獻全場最高27分，外加13籃板、4助攻，路威廉斯也拿26分、8助攻，哈瑞爾與祖巴茲各有15分；拓荒者則以利拉德、麥科倫各有22分最高，懷塞德17分。

(中時電子報)