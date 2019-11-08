台中市母子命案出現大逆轉！警方第一時間發現陳女與1名男嬰陳屍套房地上，門窗沒有破壞跡象，也未發現打鬥痕跡，初步排除外力介入，但鑑識人員到場採證，掀開棉被赫然發現陳女頸部有明顯勒痕，手中還抱著另名男嬰。3屍案情急轉直下，警方朝他殺方向偵辦，漏夜查出死者的陳姓男友涉有重嫌，8日上午循線在彰化溪湖一家網咖找到陳男，他坦承行凶。

警方循線在彰化溪湖網咖最角落位置，逮捕涉嫌殺害母子3人的陳嫌。（民眾提供／王文吉台中傳真）

與死者同居的陳男向警方供稱，他懷疑女友與人搞曖昧，3日晚間與女友爆發激烈口角，一時情緒失控，動手勒住女友頸部，發現女友全身癱軟，他一度放手，沒過多久，他發現女友還有氣息，再度緊勒頸部，確定女友斷氣才鬆手，接著用棉被悶死雙胞胎男嬰。

據了解，年僅29歲的死者從事傳播工作，2年前與前夫離異後，與陳姓男子交往同居，並育有雙胞胎男嬰，上月搬到台中市中區光復路上的出租套房。鄰居透露，陳男、陳女入住後，房內常常傳來爭吵聲，但最近幾天沒聽到。

因死者多日沒有到班，經紀公司姊妹淘打電話也聯絡不上，案發後多次到套房按門鈴、敲門，但都沒人回應，直到房間傳出屍臭味，鄰居報警察看，才揭露令人髮指的3死命案。

警方根據大樓監視器查出陳男行凶後倉皇離去，監視器畫面顯示陳男4日、5日又重回套房，疑似收拾自己物品，並帶走陳女的證件、手機等，接著返回彰化溪湖老家。

檢警在案發後組成專案小組，相驗遺體時發現死者陳女及2名幼子的口鼻及臉部有不正常出血，綜合現場跡證及相關人等證詞研判，與陳女同居的陳男涉有殺人重嫌。警方連夜追緝，8日上午10時左右在溪湖一家網咖找到陳男。

網咖店家表示，陳男昨日下午4點半左右進入網咖，他坐在最角落位置，一直在睡覺，今天早上10點多被台中警察帶走。

據了解，陳嫌被捕時正在網咖打電玩，看到警方上前包圍，他態度相當冷靜配合，也坦承行凶，但偵訊過程對於犯案細節避重就輕，警方試圖突破嫌犯心防，釐清案情及是否有共犯，訊後將以殺人罪嫌移送檢方偵辦。

三屍案男友認罪：口角後勒母悶死嬰

(中時電子報)