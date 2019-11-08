美國總統川普決定調動敘境美軍，離開敘利亞與土耳其邊境，隨即引發美國內部和全球排山倒海而來批評背叛庫德族的聲浪。對此，美國台海問題專家郝志堅（Dennis V. Hickey）提出警告，如果川普可以為了自身的利益出賣庫德族，那麼有天川普也很有可能為了與北京達成貿易協議而出賣台灣的利益。

庫德族在美國領導的對抗伊斯蘭國（ISIS）戰役中，扮演了關鍵角色，但如今川普讓土耳其進軍敘利亞，對付庫德族，普遍被視為背棄戰友。而川普這種背信行為，東吳大學政治系教授劉必榮也曾表示，在「美國優先」的政策下，川普的外交已看不到原則與價值，更無長程的戰略布局，有的只是總統一人的任性，以及以外交作為打擊政敵工具的私心。

對此，港媒《中評網》引用郝志堅6日在「中美聚焦網」一篇題為《特朗普會把台灣扔到公車下嗎？（Will Trump Throw Taiwan Under the Bus？）》的專文指出，台灣官員認為川普時代的美台友好關係程度超過了其他任何一位美國總統，但川普既能背棄庫德族，有天就會為了與中方達成貿易協議而出賣台灣！

郝志堅更以美國總統艾森豪為例，指出在1952的總統大選中，身為共和黨的總統候選人艾森豪抨擊民主黨對大陸採溫和政策，是該擊退共產主義的時候。但等艾森豪當上總統後，艾森豪卻悄悄通知前總統蔣介石，表示他不會支持任何反攻大陸的計劃，台灣對大陸的任何攻擊都須先得到華盛頓的批准，這讓蔣感嘆根本甚麼都沒有變！

(中時電子報)