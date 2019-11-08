由大陸文旅部和福建省政府聯合主辦，泉州市政府承辦。於今日11月8日在北京舉行第四屆海上絲綢之路國際藝術節新聞發佈會。

會中提到每兩年一屆的海上絲綢之路藝術節於11月22日至27日在泉州舉辦，以多彩海絲、文明互鋻做展示、交流、合作、共用的理念，舉辦海上絲綢之路藝術展演展示、藝術發展論壇、網絡藝術節，40個來自世界各地的藝術文化團體蒞臨泉州參加活動。

泉州非物質文化遺産在中國大陸排名第三，在泉州這次配合泉州博物館旁邊成立一個非遺館，另外還設立體驗館。

其中新落成之非遺館於11月23日至11月27日舉辦以“一條海上絲路 萬千非遺瑰寶”為主題的 海絲非遺展。突出了非遺保護成果產品的開發創新及展示等特色，更是匯聚了歐洲非洲亞洲等12國傳統美術傳統手工技藝等130個非遺項目。包含國際展區的印度的印花棉紡製品、土耳其17世紀近乎失傳的伊茲尼克陶瓷藝術等及大陸展區的水密隔艙福船製造技藝、黎族傳統訪染織繡技藝、熱貢藝術等。觀眾進館參觀也可現場體驗手工製作，在趣味互動中展現非遺文化。

另外本屆活動的一大亮點“國際木偶展演”於11月23日在泉州木偶劇院開幕至11月26日惠安縣文化中心閉幕，邀請到了義大利小男孩安東尼奧到場表演。本屆木偶展演也是歷屆木偶展品類最齊全演出場次最多的一屆，有來自世界各國的10支隊伍以及大陸19個木偶表演團隊，更邀請了2個台灣的木偶藝術團體來泉州展演。展演的木偶品種包含提線木偶、掌中木偶、杖頭木偶、鐵枝木偶、皮影戲 手影戲等。

福建是海上絲綢之路起點，福建與各省成立海上絲綢之路聯盟，發揚大陸的海洋及福建文化在馬來西亞、澳大利亞、日本、菲律賓、阿根廷成立五個福建文化體驗館。

藉助各類世界交流平台，讓絲綢之路文化傳遞世界各地，挖掘世界各地絲綢之路歷史文化，讓海上絲綢之路文化介紹給世界。

(中時電子報)