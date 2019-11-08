12強剩下C組的最後一天賽程，午場由加拿大對戰澳洲，中華隊原本幻想的加拿大勝澳洲、且古巴勝韓3分以上，直接將澳、韓兩隊淘汰的劇本破滅，澳洲以3比1擊敗加拿大，保送韓國確定晉級複賽，晚場對戰古巴則決定分組排名。

加澳之戰由澳洲在首局首名打者敲出二壘安打後，靠高飛犧牲球回本壘先馳得點，加拿大則在下半局還以顏色，靠2支二壘安打追平成1比1平手，並一路僵持到8局下半，才由澳洲突破壓制超前分數。

加拿大派出曾效力韓職、且上過小聯盟3A的戴克斯霍恩（Brock Dykxhoorn）先發，主投6局僅被敲2支安打，在首局被攻下1分後就成功封鎖對手，送出7次三振。不過澳洲使出投手車輪戰效果顯著，其中肯特（Steven Kent）中繼4.1局無失分，僅被敲1支安打、送出7次三振，成功壓制加拿大，是澳洲能在後半場反攻的關鍵人物。

8局下半，已吞下2敗的澳洲掌握最後生機，趁加拿大換投之際，2人出局一、二壘有人時，韋德（Logan Wade）敲出關鍵三壘清壘安打，一棒超前成3比1。

澳洲勝加拿大後，雖然晚場韓國與古巴之戰還未開打，無論韓國輸贏，因戰績已有2勝，確定晉級複賽，與古巴隊輸贏僅差在分組第一或第二。

若韓國晚場戰勝古巴，韓國以分組第一晉級，加、古、澳皆為1勝2敗，比較對戰優質率後決定晉級隊伍並分組第二晉級；若古巴戰勝韓國，則由古巴以分組第一、帶1勝晉級，韓國以分組第二、帶1敗晉級。

對中華隊來說，想取得東京奧運棒球門票，在12強賽排名須高於韓國、澳洲，否則將要打明年六搶一資格賽，因此需加強關注韓、澳晉級狀況。最理想情況為古巴戰勝韓國，不僅先淘汰澳洲，也能讓韓國帶著1敗晉級複賽，對中華隊來講是最有利。

(中時電子報)