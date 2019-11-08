2020總統大選戰況激烈，國民黨總統參選人韓國瑜長期以來在民調上都落敗給總統蔡英文，但最新民調顯示，蔡英文以49%領先韓國瑜的40%，雙方差距9個百分點，總體而言蔡英文的民調下滑，而韓國瑜的民調上升，兩人的民調離「交叉」越來越近！

距離大選剩下2個多月，根據TVBS最新民調顯示，蔡英文的民調對比上次，下滑了3個百分點，而韓國瑜的民調則上升了1個百分點，雙方差距縮小到9%，以蔡49%對上韓40%拉鋸中；雙方差距追回個位數，表示韓國瑜在近來的議題掌握上相當成功。

值得注意的是，本次調查中，蔡英文在50歲以上的支持者出現明顯的下滑，50到59歲下降了8%、60歲以上下降了6%，而韓國瑜在相對支持度都是上升的；在「中間選民」的支持度上蔡英文更是明顯下滑，一口氣掉了6個百分點，而韓國瑜則是上升了5個百分點，兩人在這部分的差距縮小到蔡領先17個百分點。

(中時電子報)