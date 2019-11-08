週刊爆料韓國瑜的南港豪宅案以來，民進黨立委林俊憲也跟進指控，韓動用權勢逼迫台肥貸款。國民黨台北市議員王鴻薇則狠酸民進黨，一介平民的預售屋購屋 ，被繪聲繪影地影射成「錢從哪裡來」、「特權施壓」等

韓國瑜的豪宅案，引來民進黨紛紛見獵心喜、群起攻之，更有網友似曾相似表示，這跟去年侯友宜競選新北市長的「文大宿舍案」根本如出一轍。

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(中時電子報)