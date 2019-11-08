大政治大爆卦-無色覺醒》施壓台肥借錢？ 綠營控韓就靠一張嘴 14:202019/11/08 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 週刊爆料韓國瑜的南港豪宅案以來，民進黨立委林俊憲也跟進指控，韓動用權勢逼迫台肥貸款。國民黨台北市議員王鴻薇則狠酸民進黨，一介平民的預售屋購屋 ，被繪聲繪影地影射成「錢從哪裡來」、「特權施壓」等 韓國瑜的豪宅案，引來民進黨紛紛見獵心喜、群起攻之，更有網友似曾相似表示，這跟去年侯友宜競選新北市長的「文大宿舍案」根本如出一轍。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓蔡對決 有熱度勝無溫度 04:102019/11/04 論壇廣場 民進黨最會選舉？ 夏春湧分析：最近快速退步了 15:022019/11/04 政治 北京與小英的直球對決 04:102019/11/05 時論廣場 台灣要改變？立委：只有韓國瑜可以 但… 08:082019/11/06 政治 高巿議會流血衝突 國民黨議員劉德林告綠4人 12:512019/11/06 政治 韓國瑜籲大家票投被黑到全國最黑的韓國瑜 19:422019/11/06 政治 韓國瑜接連被爆 港媒：民進黨出手了！ 04:082019/11/07 政治 南港7千萬豪宅 綠委：韓國瑜找人施壓台肥借款 11:382019/11/07 政治 綠委質疑瑜當時失業 房貸怎麼還 04:102019/11/08 政治要聞 內外夾殺 民進黨立委將減半 04:102019/11/08 時論廣場 政治熱門新聞 高嘉瑜這2句話他斷言慘了：已激怒五百萬人 - 政治 綠狂打韓7200萬 網：火要燒到小英了 - 政治 宋一招重手對付韓 他驚：大內高手！ - 政治 最新民調出爐 網看完驚吼：嚇死人！ - 政治 葉元之竟加入罷韓臉書社團？ 韓辦這樣看 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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