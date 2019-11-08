遠雄在10月14日過都審會電腦模擬中關閉兩項參數，與原廠設定不同。（陳俊雄攝）

大巨蛋雖然在10月14日通過北市府都審，但市議員林亮君8日質詢時指出，遠雄在都審會時所提模擬數據，關閉了「extreme behaviour」、「seat jumping」兩個參數，與原廠參數不同，要求市府依照行政程序法規範有重大瑕疵為由，撤銷都審結果，柯文哲對此推稱是「極度專業問題」，支吾其詞不願表態。

林亮君質詢指出，大巨蛋在10月14日都審模擬時，提出了B1層17165人、2樓14196人、三樓1880人、四樓7115人，總計40356人的模擬數字，但電腦模擬卻又出現設定球場層（B2）有5000人，卻從未模擬過的情形。

林亮君表示，除了人數多出了5000人，電腦模擬中疏散速度和性能審查最佳路線不同，還出現避難群眾不走通往辦戶外廣場主要出口、不走四座安全梯情形，群眾模擬逃難竟出現捨近求遠的不合理狀況。

對此都發局長黃景茂表示，這些數具狀況都是電腦模擬的，都審委員對此並無意見。

林亮君繼續追擊大巨蛋議題，並提出遠雄在5月、6月間提出的電腦模擬參數，與10月14日通過都審會的參數比較，儘管遠雄對外宣稱並未修改參數，但林亮君提出會議資料表示，遠雄在都審會模擬中，關閉了緊急避難模式的「extreme behaviour」、「seat jumping」兩個參數。

對此柯文哲表示，有沒有關閉參數這個是專業題目，你問我但我不是這方面專家，坦言「不知道怎麼回答」。但柯也表示，參數有時候不可能都是關的。

林亮君逼問市府是否會以重大瑕疵為由，依行政程序法規範撤銷都審結果，柯文哲閃爍其詞不願正面回應。

(中時 )