英商海能風電公司在苗栗外海投資離岸風電，陸域工程8日上午在竹南長青之森濱海園區舉行動工典禮，由苗栗縣副縣長鄧桂菊主持祭典。〔謝明俊攝〕

英商海能風電公司在苗栗外海投資離岸風電，陸域工程8日上午在竹南長青之森濱海園區舉行動工典禮，由苗栗縣副縣長鄧桂菊主持動工。〔謝明俊攝〕

英商海能風電公司在苗栗外海投資離岸風電，目前已完成24座離岸風機。〔謝明俊攝〕

英商海能風電公司在苗栗外海投資離岸風電，陸域工程8日上午在竹南長青之森濱海園區舉行動工典禮，立委陳超明強力要求廠商回饋苗栗鄉親。〔謝明俊攝〕

英商海能風電投資苗栗離岸風電動工典禮

英商海能風電投資在苗栗外海設置離岸風電，目前已完成24座離岸風機設置，8日上午海能風電公司在竹南長青之森濱海園區舉行陸域工程動工典禮，立委陳超明應邀致詞時表示，彰化離岸風電業者每年回饋3.6億新台幣，給當地國小當作營養午餐，但苗栗到現在都沒有，是不是因苗栗當初通過太容易了，他強烈要求海能風電必須要回饋苗栗鄉親。

據悉，海能風電投資在苗栗外海的離岸風電，總共要建置47座離岸風機，範圍從竹南龍鳳漁港外海，往南至後龍外埔漁港外海，目前已完24座風機設置，都在竹南外海，剩餘23座將在後龍外埔外海設置。先前取得這項離岸風電工程的是國內廠商「上緯新能源」，後來，引進英資麥格理投資集團資金後，上緯只保留25％的股分，改成海能風電公司。

由於海能風電已完成部分風機設置及試運轉發電，因此，接下來要開始建置水下基礎建設、海底電纜以及陸上變壓站及併聯台電電網的相關設備，海事工程將從2020年春季開始，至於陸域工程則在8日上午，在竹南長青之森濱海園區正式舉行開工典禮，未來電纜鋪設將從園區海岸上岸，變電所也將設在園區旁預備用地。

立委陳超明8日上午應邀參加開工典禮，上台致詞時強烈表示，在彰化的離岸風電廠商，每年都提撥3.6億的回饋金，給當地國小作營養午餐，但苗栗的離岸風電廠商卻都沒有，他質疑是不是當初地方政府太容易通過了，因此，陳超明強烈要求海能風電廠商必須對苗栗鄉親回饋。由於海能風電的專案負責人金伯利女士是外國人，不懂中文，所以陳超明特別要求現場翻譯確實地將他的要求翻給金伯利聽，不可以故意漏翻。

(中時 )