雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲5年大科獲頒國家重要，廟方力邀友廟及信徒共同見證盛事。(許素惠攝)

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲5年大科《五年王來到阮庄頭》紀錄片導演吳過(右)、及新書作者民俗專家李永倫(右)和主委章金樹。(許素惠攝)

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲5年大科是雲林縣意義非凡的廟宇盛事，每逢大科年，雲嘉南等地近500個村庄都會前來請王、送王儀式，祭典長達數個月，參拜隊伍絡繹不絕、廟埕炮仔聲不停歇，大科儀式獲頒國家重要民俗，登錄為國家級無形文化資產，《五年王來到阮庄頭》紀錄片及新書也隨之問世，呈現相關特殊文化的多元面貌。

主委章金樹指出，文化部長鄭麗君本月14日將親自南下頒授證書，各香庄、友宮、分靈會共同見證意義非凡的盛事，同時也是500多個香庄與信眾的共同榮耀。

雲林縣文化處副處長陳美燕表示，馬鳴山五年千歲大科是雲林縣重要的廟宇盛事，不論是春祭吃飯擔活動，或是冬祭的謝平安盛典，都是雲林縣重要的無形文化資產，期待能有更多民眾共同發揚五年千歲的精神並永續傳承。

章金樹說，該宮希望以更多元的呈現方式，將王爺信仰文化介紹給大家，在多位專家學者的幫助下，成果豐碩，特別感謝導演吳過、教授洪瑩發及民俗專家李永倫，拍攝《五年千歲大科》紀錄片，詳細記載五年千歲進香及請王儀式、香庄遶境等精彩過程，新書《五年王來到阮庄頭》也帶領民眾深入認識五年王，感受數百個庄頭的信仰生命力。

吳過及李永倫指出，大家因五年王而相聚，譜出許多動人故事，紀錄片及書都有呈現。

(中時 )