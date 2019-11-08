方便民眾假日考照，洽辦業務的需求，苗栗監理站將於11月23日上午8時至12時開辦「假日門市」，受理民眾機車考照、駕照異動、新增通訊地址申請及繳納罰鍰等服務，另於12月11日上午9時至下午4時，到苑裡鎮新復里活動中心，辦理行動監理偏鄉考照服務。

假日考照人數多，維護考生權益及考照品質，機車考照採事先網路預約報名，不受理現場報名，苗栗監理站說明，開放預約名額45名，考生需先到「監理服務網」（https：／／www.mvdis.gov.tw／）或下載監理服務APP預約報名，預約期限至考照日前2日24時截止，2次未到考者，3個月內不得使用網路預約服務。

另外，苗栗監理站服務苑裡鄉親，12月11日上午9時至下午4時，將到苑裡鎮新復里活動中心，辦理偏鄉考照服務，站長蘇淑賢指出，新復里活動中心的機車路考練習場，為今年度新畫設，為服務當地鄉親，特別加場這次的下鄉考照服務，有需求的鄉親不要錯過報名時間。

苑裡偏鄉考照服務至苑裡鎮公所報名，報名時間為11月18日起至28日止，上班日上午8時至下午5時，12時至13時為午休時間，不受理收件，開放名額共80名，考試當日不受理現場報名，另需事前到公立醫院、衛生所、衛福部評鑑合格醫院或受委託之醫院，辦理體檢。

苗栗監理站表示，機車筆試可於監理服務網點選模擬試題練習，題庫可至公路總局官網下載（www.thb.gov.tw／）；路試部分，如需練習請於平日上班時間，因應路試，上午11時至12時、下午4時至5時，不開放練習。

考照需請攜帶國民身分證正本、合格體檢表（機車駕駛執照登記書）、1吋照片3張、報名費250元及駕照費200元；苗栗監理站表示，下次假日門市時間為12月28日，詳情可電洽037－331806轉501楊先生。

(中時 )