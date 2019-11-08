苗栗縣政府日前公告，140縣道義里大橋至白布帆大橋路段，1日起晚間8點至清晨6點，禁止21噸以上大型車行駛，預計試行1個月，引發水果盤商及農民不滿，質疑為保育石虎，封殺卓蘭農民生計，縣警局回應，11月為試辦期，先以勸導取代告發，農業處則表示，研究團隊將觀察成效於月底檢討，目前以區間測速為主。

140縣道連結卓蘭與三義2地，鄰近的大安溪流域，為苗栗與台中石虎的重要廊道，然而因夜間車速快，頻傳石虎路殺事件，農業處依據「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」，在道安會報中提案改善140縣道，縣警局依據《道路交通管理處罰條例》第5條規定，公告11月起限時禁行21噸以上大型車。

卓蘭鎮農會理事長詹永光表示，夜間禁行大型車對卓蘭水果運銷一定有影響，銷往外縣市的水果，貨運業者通常會趕在晚間8點至12點間出貨，雖然21噸以上的大貨車較少，但突然禁行，業者要繞路約15分鐘，當然會反彈，農民擔心水果賣不出，正要盛產的柑橘類就怕「擺爛」。

縣警局交通隊長林炎巨表示，大型車夜間禁行規定1日起試行1個月，11月為試辦期，警方若見違規以勸導為主，也尚未有開罰紀錄，違規行為依法可處以900至1800元罰鍰，還是呼籲車輛行經140縣道，應減速慢行。

農業處自然生態保育科長張葦則說，依據民眾通報，140縣道晚間大型車行駛頻繁，且常有超速行為，雖然不能確定大型車超速，與石虎路殺有絕對關係，但藉由禁行試辦，研究團隊可監測成效，月底將於道安會報中檢討，決定是否續辦，「遏止超速」是主要目的，在區間測速尚未上路前，改善路殺還是要有積極作為。

(中時 )