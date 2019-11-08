「超級大白鯊」武裝直升機

中國航空工業的「超級大白鯊」武裝直升機因外型酷似飛碟，而廣受各方關注，也引發西方專家質疑它的實用性。

不過，中國大陸《兵工科技》雜誌指出，「超級大白鯊」是針對未來數位資訊化戰場，精心設計的複合式翼身融合高速直升機。它的下部為巨大圓環，頂部中心凸起形成鼓包，在下部圓環的側壁上，則對稱分佈著4個近似矩形的開口。或許從外形上來看，這款飛行器怎麼都和直升機扯不上邊，讓它升空似乎更是無稽之談。

然而，分析指出，「超級大白鯊」下部的圓環其實包覆著提供升力的槳葉，形成了一個巨大的涵道。此外，為了避免槳葉吸入異物導致損壞，上部還設置了旋翼網罩，因此難以從側面看出端倪。而位於旋翼旋轉中心上部的鼓包，其實是並列雙座駕駛艙，至於駕駛艙前方則設有兩個風擋，以便駕駛進行觀察。

分析說，機身兩側對稱安裝了兩個渦輪噴氣發動機，為飛行器前飛提供充足的動力，而圓環側壁沿中心軸線對稱，並呈前後佈置的矩形開口，則為涵道式推進系統的進氣與排氣口。也因此，它其實是一款採用涵道風扇提供升力的複合式直升機。但與美國「速度鷹」（Speedhawk），或是歐洲X-3等從普通直升機改進而來的複合式直升機截然不同。「超級大白鯊」並不是半路出家式的改裝，而是一開始就針對高速複合式直升機的方向而設計，因此它有以下鮮明特點︰

◎共軸反向雙旋翼設計

「超級大白鯊」採用了著名的共軸反向雙旋翼設計，而非「速度鷹」和X-3所採用的單旋翼設計。傳統單旋翼直升機最大的問題，就是需要尾槳來平衡旋翼旋轉時對機身產生的反扭力矩，而共軸反向雙旋翼直升機上下兩個旋翼轉速相同、旋向相反，正好相互平衡了反扭力矩，因此不需要尾槳。

而「速度鷹」和X-3之所以能取消尾槳，則是分別透過推進槳後部的方向舵預設偏角，以及兩側拉進螺旋槳的拉力差，平衡了反扭力矩。不過，這必然會導致前進動力效率下降。而共軸反向雙旋翼在加裝前飛動力裝置時，卻不必擔心這問題，因此能大幅提升前飛的速度。

◎獨立的動力系統

「超級大白鯊」的前飛動力裝置，是專門設置的兩台小型渦輪噴氣發動機。由於動力裝置獨立，並未與旋翼系統的動力產生機械上的關聯，因此具有結構簡單、安全可靠等優點。而現今大多數複合式直升機的推進裝置，仍是從驅動旋翼的渦軸發動機處分出部分動力加以驅動，這不僅增加了傳動系統的複雜性，還導致主發動機負載大，以及安全性等問題。

此外，採用涵道佈置的渦噴發動機，也能大大降低雷達回波，還有噴口處的紅外特徵，減少被發現的機率。

◎翼身融合設計

它採用了翼身融合體設計，藉由外形的優化，使它在前飛時機體本身就成為翼面，可以產生一定的升力，因此毋需像「速度鷹」和X-3般，再額外設計固定翼面，進一步簡化了外形，並提升了隱蔽能力。

◎性能先進

「超級大白鯊」機長7.6米、高2.85米，旋翼直徑為4.9米，可搭載2名乘員，由於採用了各式先進技術，因此最大起飛重量為6噸，最大平飛速度為每小時650公里，為直-10最高時速270-300公里的一倍以上。而它的實用升限是6000米，轉場航程則為2950公里。

相較之下，由普通直升機改裝的高速複合式直升機，由於沒有徹底解決直升機高速前飛時，前後行槳葉氣流不對稱的問題，因此雜訊及振動問題十分明顯，同時平飛時速往往難以突破500公里，轉場航程更是難以和「超級大白鯊」相提並論。

(中時電子報)