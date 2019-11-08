台中市議會8日進行財政經濟業務質詢，市議員陳廷秀針對行政院宣布將刪除印花稅所造成的財政缺口，對財政困窘的台中市政府來說，中央請客，地方買單，詢問台中市政府對此有何對策？希望台中市政府能做好典範，在財政紀律上好好堅持，很多事就能做的更扎實。

陳廷秀指出，台灣負債不斷攀升，截至2018年止，負債已來到6.67兆元，特別是台中財政嚴峻，舉債空間居六都之末，僅餘88億元，而台中印花稅收平均每年11億元左右，今年約12億，是一筆可觀的收入，若行政院貿然廢止印花稅，無非是讓地方承擔財政損失。

地方稅務局沈政安局長回應：印花稅是地方稅非常重要的財源，在實施這麼多年以來，是穩定的稅稽，不論是課徵技術、查核技巧都相當純熟，市民對繳納印花稅也熟稔。

立法院今年三月才三讀通過「財政紀律法」，特別在財政收支劃分法第38-1條規定：各級政府、立法機關制定或修正法律或自治法規，有減少收入者，應用時籌妥替代財源；需增加財政負擔者，應事先籌妥經費或於立法時明文規定相對收入來源。輕率的廢止稅務，沒有替代財源，必定會牽動地方相關的經濟活動與財政缺口。

陳廷秀說，就算中央調整財政收支劃分法彌補地方的損失，為地方政府稅源分配做通盤性整理，這種先射箭，再劃靶的做法；這不僅違背財政紀律法的原則，更使得中央與地方累積的債務雪上加霜。

陳廷秀強調，堅持財政紀律不要債留子孫，現在中央負債6.4兆，地方政府負債9109億，潛在負債近17兆，每一個新生兒一出生就負債113萬，希望台中市政府能做好典範，在財政紀律上好好堅持，很多事就能做的更扎實。

(中時 )