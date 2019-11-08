《0-5歲幼兒運動遊戲百科》簡介：

幼兒期是影響身體成長及發育的重要階段。透過運動遊戲可提供幼兒藉運動學習基礎動作，增加生活經驗及提升問題解決能力，適應未來社會生活。根據2010年調查指出幼兒園幼兒體重過重率已達18.32%。此結果反映國內幼兒身體素質下降，故2012年教育部擬定「幼兒園教保活動與課程大綱」，特別將身體動作與健康領域的發展明確規範，要求幼兒園每天規劃三十分鐘以上出汗性大肌肉活動時間。

107學年度於秀峰國小附幼辦理《0-5歲幼兒運動遊戲百科》教學觀摩活動，幼生們由老師帶領，正進行運動遊戲百科中的暖身運動環節。

107學年度於光復國小附幼辦理《0-5歲幼兒運動遊戲百科》教學觀摩活動，幼生們由老師帶領，正使用可移動式遊具在闖關活動中保持平衡前進。

國內幼兒園教師大多缺乏幼兒大肌肉活動之運動遊戲相關培訓，幼教師對運動遊戲活動經驗的缺乏，不僅成為教師壓力，也增加活動風險；有鑑於上述現況，新北市政府教育局於106年出版《0-5歲幼兒運動遊戲百科》作為幼兒園教師適用的運動遊戲教材，並辦理相關研習以增進教師專業知能，創造更大教學效能，亦通過每年安排學校進行教學觀摩，讓幼教師熟練應用，使教師實施三十分鐘大肌肉活動時能更駕輕就熟。

107學年度於秀峰國小附幼辦理《0-5歲幼兒運動遊戲百科》教學觀摩活動，幼生們使用氣球進行團體活動。

教學觀摩活動說明：

106年度起本局持續辦理「《0-5歲幼兒運動遊戲百科》工作坊」，並請各參與教師拍下教學情況，從中挑選綜合表現良好的園所辦理教學觀摩，頗受學員好評。108年度運動遊戲百科教學觀摩推廣活動經講師挑選，由本市青潭國民小學附設幼兒園及丹鳳國民小學附設幼兒園兩園辦理，除可展現《0-5歲幼兒運動遊戲百科》工作坊之學習成果，更增進參與之教保服務人員對身體動作領域課程及出汗性大肌肉活動之設計能力。

活動，幼生們相互協助拉著呼拉圈進行匍匐前進闖關，孩子們在運動遊戲中展現出喜悅的笑容。

107學年度於崇德國小附幼辦理《0-5歲幼兒運動遊戲百科》教學觀摩活動，幼生們使用呼拉圈練習，教師在旁協助指導。

崇德國小辦理教學觀摩

本次辦理園所特色簡介：

一、青潭國小：青潭國小依新店青潭溪而建，除有美麗的自然環境，校園設計也規劃寬廣的運動環境，是間能給幼兒充足發展空間，教師也能自由設計各類運動遊戲活動的學校。本次教學觀摩活動預計示範中小班幼兒循環體能之演練，以設計關卡闖關並可重複循環的模式，讓幼兒在遊樂中能有效發揮體能，並在教學過程中，利用學校原先存在的設施融入，有效利用現有的設備資源。

二、丹鳳國小：丹鳳國小是新莊區一間美麗的學校，除了在學校各處都有漂亮的丹鳳造型彩繪，丹鳳附幼也積極運用運動遊戲百科的內容融入幼兒園活動中，本次教學觀摩現場將由該校老師帶領混齡班幼兒打開氣球傘，運用彩色的道具展現出繽紛的綻放，讓幼兒在運動遊戲中也能體會美與藝術的感受。

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(中時電子報)