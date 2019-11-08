張理國／台北報導

行政院會昨天通過「毒品危害防制條例」修正草案，未來吸毒者可視情況給予多元處置，但外界質疑是輕縱吸毒者。行政院政務委員羅秉成今天表示，毒品防制「剛柔並濟」，柔的是對吸毒者，剛的是對販毒、製毒者，多元處遇是來自基層檢察官的需求，目的是希望幫助吸毒者脫離毒海。

羅秉成表示，原先「毒品危害防制條例」24條規定，是緩起訴附命戒癮治療，假設沒有成功，撤銷緩起訴後就一定要起訴，但有些時候戒癮不是那麼容易，附帶的緩起訴條件也要有比較大的彈性，有些不一定要命吸毒者戒癮治療，有些是一段時間定期報到後，環境改善吸食者就會改善，原來緩起訴的選項相對沒有彈性，這次放寬的是彈性部分。

對於寬待吸毒者的質疑，羅秉成則說，如果民眾可以認識一些吸食者的處境，有些人其實是有點不堪，有些人是因為好奇被吸引，但家庭環境正常，這時如果「下重手」，吸毒者就要坐牢被貼上標籤，可能因此更加沈淪，對社會更不安全，因此有些國家甚至認為吸食毒品應除罪化。

羅秉成表示，台灣則是希望採取柔性司法的方式，關懷吸毒者，幫助吸毒者脫離毒海，緩起訴的多元處遇指的就是這個，有些吸毒者可能要醫療、觀察勒戒及戒治，修法讓機構內的治療也能得到法律的依據及社區外的處遇有較多的彈性，多管齊下，才讓部分吸毒者有機會離開毒海。

他說，這次修法是很多基層檢察官需要的工具，不是理論上提出的修法，很多個案，因原來規定沒有彈性，只能選擇起訴，起訴很容易，法官也沒有辦法幫助吸毒者解決問題，但這部分行政資源包括衛福部、勞動部、教育部卻有行政資源可以幫忙吸毒者。

羅秉成強調，毒品防制要剛柔並濟，柔的是對吸毒者，剛的是對販毒、製毒者，政府對毒品防制的整體思維絕對不是寬縱，一定是依不同面向做不同的策略及處理，執法者在第一線的觀察尤其值得重視。

＃毒品危害防制條例 ＃寬待吸毒者 ＃行政院

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(中時 )