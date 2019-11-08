黃男疑將嬰兒丟棄在高市小港區這處空地，但警方採證只發現小骨頭，仍須進一步比對釐清。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高市發生一起棄嬰案！19歲宋姓女子與28歲黃姓男子兩人未婚產下1子後，竟然人間蒸發，被家屬通報失蹤協尋，台中警方本月5日查獲兩人通報，卻未見嬰兒，事後宋女才冷冷說「小孩死掉，丟了」，就用塑膠袋丟到高雄小港區一處空地，不料警方到場採證，只剩不明小骨頭，研判是被野狗啃到剩白骨，相當駭人聽聞，全案依遺棄罪移送法辦。

高雄地檢署。（圖／翻攝自Google Map）

警方調查，這名宋姓女子有輕度精神障礙，從小由祖母帶大，去年底宋女與黃男在網路透過交友軟體相識，之後「為愛走天涯」，離家出走與黃男同居，之後宋女的家人向警方報案協尋。

警方事後了解，兩人同居後，宋女還有身孕，高市社會局雖有列管，但之後兩人躲到台中去，直到5日被台中警方發現蹤跡，才依法通報轉介高市社會局，社工當時發現宋女肚子已消，詢問孩子在哪，對方卻支支吾吾。

警方及社工不斷突破心防，宋女才冷血回「小孩死掉，丟了」，兩人坦言，10月初回到高雄借住友人位在小港區租屋處待產，10月8日生下這名嬰兒，未料出生後，嬰兒竟然沒有聲音，疑似沒有生命，黃男才以塑膠袋把親骨肉裝起，再棄置到華山路附近一處空地。

不過，警方6日到兩人所指的空地，卻遍尋不著有裝嬰兒的塑膠袋，鑑識人員則採集到不明的「小骨頭」，研判嬰兒恐怕被野狗啃食到體無完膚，剩下零碎的遺骸，目前已採集相關檢體送驗，並將進一步釐清案情，究竟是死亡後才被丟棄，抑或冷死、餓死、被野狗咬死等等死因，訊後兩人依遺棄罪移送高雄地檢署偵辦。

針對高雄市19歲女棄嬰案，社會局表示，今年4月經醫院通報後，社工連絡家屬但因19歲女離家，與家屬失聯不知行蹤，經通報警方失蹤協尋人口，直至11月5日才尋獲，案件涉及刑事檢警已介入偵辦。

社會局呼籲民眾發現有未成年懷孕事件請通報或轉介至當地社會局提供協助，例如高雄市的珍珠計畫，透過16處社會福利服務中心的「珍珠小棧」，可提供家庭輔導、法律諮詢、營養津貼補助、醫療保健、經濟協助、待產安置、安心就學、產後照顧、關懷支持、育兒知能及就業等整合性服務。

(中時 )