去年遭美國總統川普開除的前司法部長塞申斯今天表示，正在尋求共和黨提名，競選2020年阿拉巴馬州聯邦參議員。他說，離開川普政府後，從未對總統惡言相向，也未出書道內幕。

塞申斯（Jeff Sessions）2017年就是辭去阿拉巴馬州聯邦參議員職，加入了川普政府團隊。

塞申斯先在自己網站上聲明參選，隨後接受福斯新聞專訪說：「明天我們將遞送（提名）申請文件。」

去年11月塞申斯時任司法部長，多次發語批評川普的決定，讓自己迴避「通俄門」調查，川普隨後開除塞申斯。

塞申斯在參選聲明中說：「當我離開川普行政部門時，我有寫書揭發內幕嗎？沒有。我有上CNN節目去攻擊總統嗎?沒有。我有對川普總統惡言相向嗎？沒有。」

現年72歲的塞申斯加入競爭激烈的共和黨提名戰，要在2020年11月大選迎戰阿拉巴馬州現任民主黨籍聯邦參議員瓊斯（Doug Jones）。這個美國南部州向來被視為共和黨的大票倉。

塞申斯於1997年至2017年代表阿州擔任聯邦參議員，一早就是川普的死忠，卻遭川普公開揶揄，並在去年11月7日應川普要求辭去司法部長職。

(中央社)