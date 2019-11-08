就是因為欣賞主廚Roy(左)的廚藝，戴維斯才會特地把他從台中請來台北開店。(黃及人攝)

當你走到台北市潮州街105號的一家餐廳門口，看到「新台灣人」戴維斯用中文跟你說：「歡迎光臨！」可別懷疑自己的眼睛。戴維斯投資的「Uncle Q創意蔬食餐廳」8日正式開幕，化身老闆的他感概表示，「沒想到當老闆這麼辛苦！」

為了迎接戴維斯這間全新餐廳的開張，包含富邦總教練許晉哲、璞園教練麥班達，以及簡浩、蔡文誠、林力仁等昔日隊友也都現身力挺，回憶自己為何想要開這間店的原因，戴維斯帶著招牌笑容表示，只因3年前的一次意外機緣造成。

「大約3年前我跟簡浩去台中吃飯，剛好吃到主廚Roy的蔬食料理，讓我驚為天人，不禁開玩笑跟他說，叫他上台北跟我開店算了，」戴維斯說，「沒想到他今年真的打給人在美國的我，告訴我說他上台北了，就等我跟他一起開店。」

千萬別以為戴維斯只是出錢而已，除了廚房內的事情，其它所有開店的大小事務，戴維斯都一手包了，就連跟裝修工人溝通裝潢，也是戴維斯親自跟工人講清楚，「這裡的一切幾乎都出自我的想法，Roy專心待在廚房，其它我都包了。」

餐廳內布置著戴維斯過往在台灣籃壇的豐功偉業。(黃及人攝)

「我希望大家來我餐廳用餐，並非是因為我，而是為了這裡食物，」戴維斯表示，「我想替我的球迷，打造一個可以安心用餐，東西又好吃的餐廳環境，只是看到裝修費用不斷提高，希望等到半年之後，大家可以來跟我真正恭喜一下。」

至於戴維斯的球員生涯呢？他的回應相當冷靜，「接下來我才比較有時間可以進行復健與準備，我想大約要到明年農曆新年過後，我的狀況才能調整好，也就是SBL第17季的下半季吧，非常感激璞園還是願意給我上場打球的機會。」

麥班達也提前預告，為了等待戴維斯準備好，璞園已打算新球季只用愛德一名洋將先撐上半季，不會額外找來第3名洋將備用，聽到麥班達這麼說，一旁的許晉哲開玩笑表示，「要不然我們把布拉借你們用，反正他跟你們練習賽受傷了。」

(中時電子報)