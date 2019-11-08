林口警分局員警吳玟儀及陳柏翰近日晚間11時許巡邏時，獲報一隻大型犬穿梭道路中，時不時飛撲路人及機車騎士，民眾紛紛急閃躲避，險象環生，2名員警前往查看後，發現是一隻走失的黃金獵犬，立即將他帶回派出所安置，可愛又迷人的模樣，令派出所內的員警們為之融化，最後也成功將「小金」送回主人懷抱。

吳姓及陳姓員警指出，獲報到場後，看見牠定住不動的坐在車道中，毛髮乾淨但頸部卻無項圈，若有停等紅燈的機車，便會熱情地撲上去想找騎士玩耍，嚇得騎士險些摔車，為避免民眾受傷，趕緊上前誘捕，最後終於博得牠的信任，帶回林口派出所安置。

林口警分局表示，由於當時接近半夜，寵物店已閉門休息，無法透過晶片掃描，確認黃金獵犬是否有植入身份，此時有員警靈機一動，拍下走失黃金獵犬可愛的模樣，張貼於地方臉書社團協尋飼主。

然而在等待期間，黃金獵犬在員警懷中撒嬌，頓時融化派出所的嚴肅氛圍，可愛萌樣更療癒所有員警，紛紛溫柔的向牠呼喊「小金坐下，來握手！」警方說，原本打算收編為派出所警犬，不過最後成功找到飼主前來領回，同仁們也只好依依不捨地跟可愛的黃金獵犬道別。

(中時 )