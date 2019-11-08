賴弘國聚餐影音在微博瘋傳。（圖／翻攝自微博）

香港女團Twins成員鍾欣潼（阿嬌）去年嫁給台灣「醫界王陽明」賴弘國，最近阿嬌受訪坦言期待當媽媽，已凍好3顆卵的她常叫老公有空就去配種，但賴弘國最近忙開診所的事暫時沒有時間。今(8日)微博上突然熱傳賴弘國和女網紅吃飯的影片，引來網友批評議論。

阿嬌去年底和賴弘國在香港宴客完婚，當時兩人被問到生子計畫，阿嬌甜蜜對老公說：「你能幫我懷孕嗎？」對方笑回：「很想幫！」但一年過去仍未有喜訊傳出，最近阿嬌受訪打趣說：「我可憐的卵子」，並指老公不是抗拒，只是最近開診所太忙，更笑說最近看賴弘國變瘦又變帥，令她覺得是「絕佳時機」。

然而今稍早微博上突然熱傳一支賴弘國和網紅朋友吃飯的影片，片中賴弘國穿黑色T恤，一名短髮俏麗女坐在對面，令外界又討論起阿嬌婚姻，網友回應說：「阿嬌這麼好的基因不趕緊生娃太浪費了」、「心疼阿嬌希望她幸福」、「不知道這是什麼時候的影片」、「他可能算是在工作應酬吧」，而賴弘國方面暫無回應。

(中時電子報)