民進黨籍總統蔡英文和國民黨總統參選人韓國瑜近期民調有逐漸拉近的趨勢，而最新今天民調出爐。據結果顯示，民進黨蔡英文49%、國民黨韓國瑜支持度40%，雙方差距9個百分點。若與上次民調結果相較，蔡英文下跌3個百分點，韓國瑜上升1個百分點。網友看完驚呼，「韓穩了！」、「快蕉叉了」、「嚇死人」。

據媒體「TVBS民調中心」今(8日)所公布最新總統大選民調，結果顯示，在藍綠單挑對決下，民進黨蔡英文49%、國民黨韓國瑜支持度40%，雙方差距9個百分點。若與上次同為「TVBS民調」所做民調結果相較，蔡英文從52%下降到49%，跌了3個百分點，韓國瑜從39%上升至40%，上升1個百分點。

值得注意的是，中間選民支持蔡英文的減少六個百分點到48%，支持韓國瑜的則是上升五個百分點到31%，蔡領先韓17個百分點。另外在50到59歲挺蔡英文的支持度下滑8個百分點，60歲以上，下滑6個百分點，有部份轉為支持韓國瑜。

網友看完紛紛表示，「快要黃金交叉了！」、「內部民調差6%看來是真的...」、「蔡英文瑟瑟發抖」、「韓總穩了」、「已經開始拉回來了」、「非韓不投」、「靠，嚇死人喔」、「真的投票出來本來就不會差太多」。

(中時電子報)