雖然川普政府將大陸電信巨擘華為列入出口黑名單，但仍有上百家美企向政府提出向華為出售產品的許可證，華為總裁任正非美限制令影響有限，引起外界懷疑美方是否有必要打壓華為。對此，微軟創辦人比爾蓋茲表示，美方採取阻止行動的想法是不現實的，同時建議華為可向當年微軟為了說服陸官方產品安全，將其原始碼開放，建議華為也可效仿。

微軟創辦人比爾蓋茲表示，美方採取打壓華為的想法是不現實的，同時建議華為可向當年微軟為了說服陸官方產品安全，將其原始碼開放，建議華為也可效仿。圖為比爾蓋茲。

比爾蓋茲在《紐約時報》舉行的DealBook Conference論壇上對美國一再指控華為安全問題並將其封殺一事表示，如同所有商品和服務一樣，華為的設備有沒有被用於竊聽，也應該接受客觀的測試，「若認為所有來自大陸想進入美國的東西都是壞的，或者所有來自美國的東西，如飛機引擎、軟體等等都是壞的，這些想法都是瘋狂的」。

比爾蓋茲強調，對多疑的人而言，會如何看待祖母、甚至曾祖母是大陸人的工程師所寫的代碼？「天啊，想想看，世界上有沒有任何一個軟體是你願意信任的？你應該用客觀措施，其他國家也是有程式師寫軟體的，這點千真萬確」。

比爾蓋茲認為，美陸應該按照客觀標準行事，並指出當年微軟產品也曾遭陸官方懷疑可能裝了美國安局相關的東西時，但微軟將原始碼交給陸政府檢查比對，並建立開放性，讓他們足夠滿意，建議華為也可以這樣做。

比爾蓋茲並指出，我們應該利用大陸在應對氣候變遷與醫藥領域的創新，就如同大陸利用美國的創新一樣，而非彼此抗衡。

(中時電子報)