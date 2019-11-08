接受表揚的社區志工有近30位，其中包含80幾歲的阿嬤與還在唸國小的學童。(雲林縣參與式民主協會提供／許素惠雲林傳真)

雲林縣東勢鄉龍潭村長黃詩媛力推參與式預算，經過半年討論，從懷疑至相信，從紙上談兵到劍及履及，從單打獨鬥到集體實踐，呈現豐富成果，村民不禁讚嘆「參與式預算讓阮庄活起來」。

龍潭村成果共享會對村民而言，是史上第一遭，時間未到，村民陸續湧入，讓大家覺得新鮮的是，在半年前，其實很難想像社區裡會有這樣的活動盛況。熟悉的是，在經過半年的民主討論會、以及社區大掃除、社區共餐，村民們也漸漸熟悉起這種不分聚落做夥逗熱鬧的場面。

有每次都會換上最體面的衣服，配戴上心愛的珍珠項鏈當作參加喜宴盛裝出席的阿嬤。也有眼看是剛放下田裡的工作，頭上還戴著防曬用的花布帽匆匆趕來的農婦。還有行動不便、拄著柺杖，也要由孩子接送而來的阿公。更多的是一手拖著一個孫兒，當成逛夜市般全員出動的家庭。

黃詩媛除感謝村民踴躍參與外，也率先向村民表露這段期間她的心路歷程，指出今年初她喊出，參與式預算就是要讓所有村民一起當村長，也在整個參與式預算實施的過程中，不斷的向村民闡述這個全新的民主理念，但在此以前，連她自己心裡都很惶恐，無法預期如此新穎的民主理念是否能在龍潭被村民所接受。但經過半年的實踐，庄頭真的不一樣了，從人人不相信，到真的有村民跳出來一同努力，這些變化都是透過村民們共同努力所達成。

黃詩媛以感謝狀感謝每位在這個過程中付出努力的志工，其中包含有80多歲身體還很勇健的吳素女阿嬤，以及還在就讀小學，利用放學後的時間跟著阿嬤一起打掃社區的黃家姊弟。

(中時 )