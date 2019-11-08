投資人對中美達成貿易協議抱持希望，帶動東京股市今天延續華爾街股市的漲勢，連續第4個交易日收盤上漲。

日經225指數上揚61.55點或0.26%，收23391.87點。東證一部指數上漲4.64點或0.27%，收1702.77點。

(中央社)