美國國防部今天表示，雖然美軍部署敘利亞東部，保護敘利亞油田安全以免落入伊斯蘭國（IS）手中，但美國並未從中獲利。
五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）提到庫德族率領的「敘利亞民主力量」（SDF）表示，敘利亞的石油「營收並沒有給美國，而是歸敘利亞民主力量」。敘利亞民主力量是美國對抗IS軍事行動的主要盟友。
霍夫曼在記者會中表示，目標是讓敘利亞民主力量「有能力自行建立起對抗IS的力量」。
他說：「因此這一切是防止IS取得敘利亞石油，並讓庫德族與敘利亞民主力量掌控油田。」
美國海軍少將、參謀聯席會副主任伯恩（William Byrne）表示，IS好戰分子在2015年掌控油田，每天抽取4.5萬桶原油，約值150萬美元，這些錢都用來資助海內外攻擊行動。他說：「我們只是不要讓同樣的情況再發生。」
根據美國能源情報署（EIA），去年敘利亞排名全世界第75位產油國，每天產油2.8萬桶，僅比美國西維吉尼亞州的產油量少一點。
美軍先前駐守敘利亞北部，在土耳其與庫德族之間維持著不穩定的和平狀態。美國總統川普於10月6日宣布約1000名美軍撤離敘北，土耳其之後對庫德族展開軍事行動，不過川普後來說有一小群美軍會留下保護油田。
(中央社)
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