香港著名武打演員成龍支持中國南海「九段線」的主張，引起越南網友不滿。公益團體越南微笑行動原本邀請成龍來越南參加宣傳活動，由於抵制聲浪過大，今天取消他的行程。

中國於2009年提出「九段線」主張，幾乎對整個南海提出主權聲索，引起越南等國抗議。

公益慈善機構越南微笑行動（Operation Smile Vietnam）本來邀請成龍（Jackie Chan）參加於10日舉辦的慶祝微笑行動在越南30週年等活動。

不過，越南網友認為，成龍曾經公開對中國南海「九段線」主張表示支持，加上他一直不承認，也不負起對私生女吳卓琳的責任，不是一個好的父親，因此不適合擔任兒童慈善活動的代言人。

面對上述情況，越南微笑行動除了將成龍所有照片從粉絲專頁移除外，今天發出公告指出，成龍將不會參加慶祝微笑行動30週年在越南舉行的任何活動，並對此事表示遺憾。

微笑行動是一個非營利性公益機構，致力於為全球貧困偏遠地區患有面部畸形的兒童提供安全、高品質的免費手術和治療。這個組織成立於1982年，全球總部位於美國維吉尼亞，1989年起進入越南義診。

越南國內近來連續發現自中國進口的資料或產品上出現南海「九段線」地圖，除了沒收或銷毀相關資料與產品外，還對有關的個人和單位採取懲處措施。

越南政府辦公室主任梅進勇（Mai Tien Dung）5日表示，絕對不讓「九段線」地圖在越南領土上出現，政府將對這一問題進行研究與匯總報告，並向總理提交審議，以指示相關部門及時採取應對措施，避免類似事件再次發生。

(中央社)